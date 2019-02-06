السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض لوحت المديرية العامة للجوازات بعقوبة الحرمان من الاستقدام خمس سنوات لكل المنشآت المشغلة للمخالفين والتشهير بها، مهيبة جميع المواطنين والمقيمين النظاميين إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات. وأكدت المديرية في بيان على القادمين بتأشيرة زيارة بكل أغراضها الالتزام بأنظمة وتعليمات المملكة وعدم التأخر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة في تأشيرة الدخول الممنوحة لهم، مخصصة بريدا الكترونيا للتواصل 992gdp.gov.sa، ورقم الاتصال الموحد 992 لتلقي الاستفسارات الواردة والرد عليها. عقوبات نقل أو إيواء المخالفين أو التستر عليهم السجن مدة تصل إلى ستة أشهر

غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال

الترحيل إن كان المخالف وافدا

تتعدد الغرامات بتعدد المخالفين عقوبات المنشآت المشغلة للعمالة المخالفة غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال

حرمان المنشأة من الاستقدام 5 سنوات

التشهير بالمنشأة

تتعدد الغرامات بتعدد المخالفين



كانت هذه تفاصيل خبر حرمان مشغلي المخالفين من الاستقدام 5 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.