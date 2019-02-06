، "سلطان بن سلمان": المملكة تُعد من الدول الرائدة في مجال الاتصالات الفضائية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‏‫بمناسبة إطلاق القمر السعودي للاتصالات هيلاس سات 4 جيوسات

أكد رئيس الهيئة السعودية للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة العربية السعودية تعد من الدول الرائدة في مجال الاتصالات الفضائية، وحققت الكثير من الإنجازات في مختلف المجالات، وأصبحت اليوم من الدول المصنعة للأقمار الصناعية بما يعود بالخير والفائدة على المملكة والإنسانية جمعاء.

وأوضح في تصريح صحفي بمناسبة إطلاق القمر الصناعي هيلاس سات 4 / سعودي جيوسات، الذي يعد أكبر وأقوى قمر تجاري عملت عليه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن "المملكة العربية السعودية منذ وقت مبكر تعمل بهمة عالية لتحقيق مكاسب متعددة في هذا الجانب".

وبيَّن أن ما تحقق للمملكة من إنجاز يأتي بفضل الله أولاً، ثم بالدعم الكبير من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -. مؤكدًا أن الاستثمار في علوم الفضاء وصناعة الأقمار الصناعية ضرورة ملحة لدعم مجال الاتصالات والمعلومات، وغيرها من الخدمات.

وأبدى سعادته بما حققته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من إنجازات في هذا الجانب، مؤكدًا أن المدينة اليوم تعد مؤسسة رائدة ومتقدمة في هذا المجال، مثمنًا في الوقت نفسه الجهود الكبيرة التي يقوم بها أبناء الوطن المتميزون في تحقيق التميز ورفع راية السعودية في المحافل الدولية يومًا بعد يوم.

وتطرق الأمير سلطان بن سلمان إلى رحلة إطلاق المكوك الفضائي ديسكفري عام 1985 التي شارك فيها مع نخبة من العلماء السعوديين، التي فتحت الباب للمملكة للتقدم والتطور في مجال الفضاء. موضحًا أن "الفريق العلمي بعد عودته من رحلة الفضاء رفع تقريرًا متكاملاً للدولة، يعد أحد المسارات التي أسهمت في تأسيس هذه الصناعة، وانطلاقتها لريادة السعودية بجهود أبنائها في هذا المجال الواعد".

وأشار إلى أن الهيئة السعودية للفضاء التي صدر الأمر السامي الكريم بتأسيسها مؤخرًا تعمل على استكمال الاستراتيجية الوطنية للفضاء، ونظام سعودي للفضاء، وسيكون التركيز الأكبر على المردود المتحقق للمواطنين والاقتصاد الوطني، وفتح المجال للمواطنين للعمل في هذا القطاع الجديد؛ بوصفهم الثروة الأهم التي تمتاز بها السعودية الغنية بالطاقات البشرية المميزة في كل المجالات، إلى جانب المشاركات العالمية التي تعود بالخير على الإنسانية جمعاء.