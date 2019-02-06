، قتلى وجرحى بصفوف مليشيا الحوثي في محاولة تسلل فاشلة بجبهة الملاجم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قوات الجيش اليمني تمكنت من إحباط محاولتهم وإجبارهم على التراجع والفرار

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم، أمس الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة الملاجم شرق محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة المليشيا الحوثي التسلل باتجاه مواقع في محيط جبل القرحاء الإستراتيجي.

وتمكنت قوات الجيش اليمني من إفشال محاولة المليشيا، وإجبارها على التراجع والفرار، فيما أسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير طاقمين تابعين لها.

