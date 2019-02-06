، "الخليج 365" ترصد استخدام الأسمنت بديلاً للإسفلت لتغطية حفريات مشروع بالطائف‎ ،

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رصدت "الخليج 365" قيام إحدى الشركات المنفذة لمشروع خدمي بحي القيم الأعلى بمحافظة الطائف، باستبدال الأسفلت بالإسمنت في ترقيع شوارع الحي التي قامت بتنفيذ مشروعها فيها، بهدف تغطية الحفريات التي أحدثتها وقامت بعمل تمديدات للمنزل.
وفي التفاصيل، ذُهل أهل حي القيم حين مشاهدة الأسمنت في الحفريات التي أحدثتها الشركة لإيصال إحدى الخدمات لمنازل الحي، وفِي منظر لا يليق ولا يعكس الجوانب الخدمية التي تقدم لهم، حتى ولو لم تكن الحفريات على مساحة كبيرة، لكن إمداداتها لشوارع الحي كله.
"الخليج 365" رصدت الطبقة الإسمنتية في الحفريات وغطيت بشكل كامل بالتساوي مع طبقة الأسفلت مما يعني أنه لم يكن هناك طبقة أسفلت على هذه الحفريات، وسط مطالبة أهالي حي القيم الأعلى إعادة تسوية الحفريات في الشارع التي استخدم الأسمنت بدلاً من الإسفلت، مما تسبب في تشويه المنظر العام للشارع وما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالسيارات.
"الخليج 365" ترصد استخدام الأسمنت بديلاً للإسفلت لتغطية حفريات مشروع بالطائفسعود الدعجاني الخليج 365 2019-02-06
رصدت "الخليج 365" قيام إحدى الشركات المنفذة لمشروع خدمي بحي القيم الأعلى بمحافظة الطائف، باستبدال الأسفلت بالإسمنت في ترقيع شوارع الحي التي قامت بتنفيذ مشروعها فيها، بهدف تغطية الحفريات التي أحدثتها وقامت بعمل تمديدات للمنزل.
وفي التفاصيل، ذُهل أهل حي القيم حين مشاهدة الأسمنت في الحفريات التي أحدثتها الشركة لإيصال إحدى الخدمات لمنازل الحي، وفِي منظر لا يليق ولا يعكس الجوانب الخدمية التي تقدم لهم، حتى ولو لم تكن الحفريات على مساحة كبيرة، لكن إمداداتها لشوارع الحي كله.
"الخليج 365" رصدت الطبقة الإسمنتية في الحفريات وغطيت بشكل كامل بالتساوي مع طبقة الأسفلت مما يعني أنه لم يكن هناك طبقة أسفلت على هذه الحفريات، وسط مطالبة أهالي حي القيم الأعلى إعادة تسوية الحفريات في الشارع التي استخدم الأسمنت بدلاً من الإسفلت، مما تسبب في تشويه المنظر العام للشارع وما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالسيارات.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
12:51 AM
الأهالي: شوهت المنظر العام للشارع وقد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالسيارات
رصدت "الخليج 365" قيام إحدى الشركات المنفذة لمشروع خدمي بحي القيم الأعلى بمحافظة الطائف، باستبدال الأسفلت بالإسمنت في ترقيع شوارع الحي التي قامت بتنفيذ مشروعها فيها، بهدف تغطية الحفريات التي أحدثتها وقامت بعمل تمديدات للمنزل.
وفي التفاصيل، ذُهل أهل حي القيم حين مشاهدة الأسمنت في الحفريات التي أحدثتها الشركة لإيصال إحدى الخدمات لمنازل الحي، وفِي منظر لا يليق ولا يعكس الجوانب الخدمية التي تقدم لهم، حتى ولو لم تكن الحفريات على مساحة كبيرة، لكن إمداداتها لشوارع الحي كله.
"الخليج 365" رصدت الطبقة الإسمنتية في الحفريات وغطيت بشكل كامل بالتساوي مع طبقة الأسفلت مما يعني أنه لم يكن هناك طبقة أسفلت على هذه الحفريات، وسط مطالبة أهالي حي القيم الأعلى إعادة تسوية الحفريات في الشارع التي استخدم الأسمنت بدلاً من الإسفلت، مما تسبب في تشويه المنظر العام للشارع وما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالسيارات.
، "الخليج 365" ترصد استخدام الأسمنت بديلاً للإسفلت لتغطية حفريات مشروع بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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