مصرع طفلين ورجل في حادثي حريق بالمدينة المنورة

باشرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، حادثي حريق وقعا بمنطقتين مختلفتين في المدينة، مشيرة إلى أنها تعاملت معهما بالشكل الأمثل.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، إنه اتضح نشوب حريق في غرفة بشقة بالدور الأرضي لمبنى مكون من دورين، مشيرًا إلى أنه تم إنقاذ امرأة وطفل من قِبَل فرق الدفاع المدني؛ حيث تم إسعافهما عن طريق أفراد الهلال الأحمر، فيما لقي طفلان مصرعهما؛ نتيجة الحريق.

وأضاف المتحدث باسم مدني المدينة المنورة، أن فرق الدفاع المدني نجحت في السيطرة على الحادث وإخماده، موضحًا أن المعلومات الأولية تُشير إلى أن سبب الحادث مصدر حراري خارجي، مؤكدًا أن جهة الاختصاص تسلمت الموقع؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

أما الحادث الثاني، فوقع عصر اليوم، عند الساعة الرابعة إلا عشر دقائق، في منزل بالحرة الغربية، وعلى الفور تم توجيه فرق الدفاع المدني لموقع الحريق.

وقال العقيد خالد مبارك الجهني، إنه عند وصول فريق الدفاع المدني لموقع الحادث، اتضح أن الحريق في شقة بالدور الثاني، من عمارة مكونة من ثلاثة أدوار.

وأضاف: «تمت ‏مباشرة الحريق والسيطرة عليه وإخماده من قبل الفرق، كما تم نقل حالة إغماء لمواطن لمستشفى الملك فهد ‏وبعد وصولها، وإجراء الفحص الطبي عليها تبين أن الحالة توفيت».

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بالمدينة المنورة، أنه تم تسليم الحادث لجهة الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

يُذكر أن المتطلبات العامة للخدمات الهندسية، التي وضعتها المديرية العامة للدفاع المدني بشأن التمديدات الكهربائية، تتطلب أن تكون التمديدات والأجهزة الموجودة في الأماكن التي تُستعمل لتخزين المساحيق أو السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال، من النوع المانع للهب المُحكم الإغلاق، بما يضمن عدم صدور شرارة كهربائية عند تشغيلها، وعدم السماح للغازات بالتسرب داخل التركيبات، كالمفاتيح وغيرها فوق مستوى 1.5 متر من الأرضية.

وتشترط قواعد السلامة أيضًا، أن تكون المصابيح الكهربائية الموجودة في أماكن التخزين محمية بوضع غطاء واقٍ، على أن يكون مُصنعًا من الشبك والزجاج؛ ليشكّل فاصلًا يمنع انتقال الحرارة بالإشعاع إلى المواد القابلة للاحتراق.

وبالنسبة للمولدات الكهربائية، تشترط ضوابط السلامة ضرورة حفظها في غرفة خاصة مُنشأة لهذا الغرض من مواد مقاومة للحريق، لمدة لا تقل عن أربع ساعات، ومعزولة عن البناء كوحدة مستقلة مانعة للحريق، ويشترط فيها أن تكون مدخلها من الخارج مباشرة، ولا تتصل أية فتحات موجودة فيها بأي قسم من البناء، فضلًا عن تخصيص حفرة تحت المولد لغرض تجميع الزيت في حالة تسريبه؛ لتسهيل عمليات التفريغ والتنظيف، على أن يكون الزيت المُستخدم للتبريد غير قابل للاشتعال، مع تهوية منفصلة للغرفة.

وتُلزم اشتراطات الدفاع المدني بشأن سلامة المنشآت من الحرائق، بتوفير معدات السلامة اللازمة، مع وضع المفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية في أماكن بارزة متيسرة الوصول، والحرص على وضع المفتاح الرئيسي، ولوحة التوزيع الرئيسية في مكان مناسب يوافق عليه الدفاع المدني، بالإضافة إلى توفير الإجراءات اللازمة من أخطار الكهرباء الساكنة، وتتضمن هذه الإجراءات وضع جهاز مانع للصواعق في الأبنية المرتفعة، حسب المواصفات والشروط التي تضعها وزارة الكهرباء والدفاع المدني.