بالصور.. عبث أطفال يتسبب في حريق غرفة بالطائف

نجحت فرق الدفاع المدني بالطائف، في السيطرة على حريق اندلع في غرفة داخل شقة بعمارة بحي السحيلي بالطائف، دون تسجيل أي صابات بموقع الحادث.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: إنه ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة يفيد عن وقوع حادث حريق في عماره بحي السحيلي بالطائف، مُشيرًا إلى أن الفرق اللازمة انتقلت إلى الموقع.

وأضاف العقيد ناصر الشريف: «اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في غرفة بشقة في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار»، مؤكدًا أن فرق الدفاع المدني نجحت في السيطرة عليه، دون وقوع أي إصابات.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، أن سبب الحريق يعود لعبث الأطفال.

ودعا العقيد ناصر الشريف، المواطنين والمقيمين لمراقبة الأطفال وعدم ترك مصادر الحريق في أيديهم ونصح بتوافر وسائل السلامة في المنزل من كواشف للحريق ومطفيات.

يُذكر أن المتطلبات العامة للخدمات الهندسية، التي وضعتها المديرية العامة للدفاع المدني بشأن التمديدات الكهربائية، تتطلب أن تكون التمديدات والأجهزة الموجودة في الأماكن التي تُستعمل لتخزين المساحيق أو السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال، من النوع المانع للهب المُحكم الإغلاق، بما يضمن عدم صدور شرارة كهربائية عند تشغيلها، وعدم السماح للغازات بالتسرب داخل التركيبات، كالمفاتيح وغيرها فوق مستوى 1.5 متر من الأرضية.

وتشترط قواعد السلامة أيضًا، أن تكون المصابيح الكهربائية الموجودة في أماكن التخزين محمية بوضع غطاء واقٍ، على أن يكون مُصنعًا من الشبك والزجاج؛ ليشكّل فاصلًا يمنع انتقال الحرارة بالإشعاع إلى المواد القابلة للاحتراق.

وبالنسبة للمولدات الكهربائية، تشترط ضوابط السلامة ضرورة حفظها في غرفة خاصة مُنشأة لهذا الغرض من مواد مقاومة للحريق، لمدة لا تقل عن أربع ساعات، ومعزولة عن البناء كوحدة مستقلة مانعة للحريق، ويشترط فيها أن تكون مدخلها من الخارج مباشرة، ولا تتصل أي فتحات موجودة فيها بأي قسم من البناء، فضلًا عن تخصيص حفرة تحت المولد لغرض تجميع الزيت في حالة تسريبه؛ لتسهيل عمليات التفريغ والتنظيف، على أن يكون الزيت المُستخدم للتبريد غير قابل للاشتعال، مع تهوية منفصلة للغرفة.

وتُلزم اشتراطات الدفاع المدني بشأن سلامة المنشآت من الحرائق، بتوفير معدات السلامة اللازمة، مع وضع المفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية في أماكن بارزة متيسرة الوصول، والحرص على وضع المفتاح الرئيس، ولوحة التوزيع الرئيسة في مكان مناسب يوافق عليه الدفاع المدني، بالإضافة إلى توفير الإجراءات اللازمة من أخطار الكهرباء الساكنة، وتتضمن هذه الإجراءات وضع جهاز مانع للصواعق في الأبنية المرتفعة، حسب المواصفات والشروط التي تضعها وزارة الكهرباء والدفاع المدني.