السعودية اليوم / مدفعية الجيش اليمني تستهدف مواقع المليشيا في جبهة حمك بالضالع



الضالع 30 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني اليوم مواقع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهة حمك غربي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وأفاد موقع / سبتمبر نت / الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أن القصف استهدف مواقع تمركز المليشيا في قرية صناع، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير عدد من آلياتها.

وجاء قصف الجيش، ردًا على استهداف المليشيا بقذائف الهاون، القرى السكنية في منطقة العود.

// انتهى //

01:00ت م

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الضالع 30 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسقصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني اليوم مواقع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهة حمك غربي محافظة الضالع جنوبي اليمن.وأفاد موقع / سبتمبر نت / الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أن القصف استهدف مواقع تمركز المليشيا في قرية صناع، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير عدد من آلياتها.وجاء قصف الجيش، ردًا على استهداف المليشيا بقذائف الهاون، القرى السكنية في منطقة العود.// انتهى //01:00ت م0320

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