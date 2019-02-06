شكرا لقرائتكم مع دقات منتصف الليل.. فيديو للحظة إطلاق أول قمر صناعي سعودي للاتصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أُطلق أول قمر صناعي سعودي للاتصالات من قاعدة كورو في إقليم غويانا الفرنسي، مع دقات الساعة الـ12 منتصف الليل.

وينطلق القمر السعودي لاخترق الغلاف الجوي حيث مداره، ليبدأ رحلة عمله حاملًا توقيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وتم إطلاق القمرين الصناعيين سعودي سات 5أ و“سعودي سات 5ب يوم الجمعة 7 ديسمبر 2018م عند الساعة 12:12 ظهرًا بتوقيت بكين على متن الصاروخ الصيني Long March 2D من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية.

وتأتي هذه الإنجازات الوطنية نتيجة للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير في المملكة عامة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بخاصة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



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