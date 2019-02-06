، الدفاع المدني بتبوك: نتابع حالة التقلبات الجوية.. وهذه توصياتنا ،

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أكدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك جاهزيتها لتنفيذ خطط الدفاع المدني لمواجهة الأمطار والسيول، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية الأخرى، في منطقة تبوك.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أعلنت في تقريرها الصادر أمس الثلاثاء عن وجود تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من ضمنها منطقة تبوك وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وارتفاع للأمواج في السواحل وذلك على ( تبوك، حقل، البدع، ضباء، الوجه، أملج، تيماء) ابتداءً من مساء اليوم الأربعاء إلى يوم الجمعة الموافق 3-6-1440هـ.
وبناءً على هذا التنبيه، فقد صرّح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك تتابع هذه التقلبات الجوية، وتؤكد أنها على أتم الاستعداد لأي طارئ، من خلال تطبيق خطتها في مواجهة الأمطار والسيول بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة.
ودعا "الشمري" الإخوة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار في المناطق المذكورة وتقنين الحركة قدر المستطاع وعدم المجازفة في العبور أو النزول في بطون الأودية أو المبيت فيها واتباع إرشادات الدفاع المدني في جميع منصاته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: إننا في خدمة الجميع على الرقم 998 ونتمنى السلامة للجميع.
الدفاع المدني بتبوك: نتابع حالة التقلبات الجوية.. وهذه توصياتنانواف الغضوري الخليج 365 2019-02-06
أكدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك جاهزيتها لتنفيذ خطط الدفاع المدني لمواجهة الأمطار والسيول، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية الأخرى، في منطقة تبوك.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أعلنت في تقريرها الصادر أمس الثلاثاء عن وجود تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من ضمنها منطقة تبوك وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وارتفاع للأمواج في السواحل وذلك على ( تبوك، حقل، البدع، ضباء، الوجه، أملج، تيماء) ابتداءً من مساء اليوم الأربعاء إلى يوم الجمعة الموافق 3-6-1440هـ.
وبناءً على هذا التنبيه، فقد صرّح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك تتابع هذه التقلبات الجوية، وتؤكد أنها على أتم الاستعداد لأي طارئ، من خلال تطبيق خطتها في مواجهة الأمطار والسيول بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة.
ودعا "الشمري" الإخوة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار في المناطق المذكورة وتقنين الحركة قدر المستطاع وعدم المجازفة في العبور أو النزول في بطون الأودية أو المبيت فيها واتباع إرشادات الدفاع المدني في جميع منصاته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: إننا في خدمة الجميع على الرقم 998 ونتمنى السلامة للجميع.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
12:40 AM
أكدت جاهزيتها لمواجهة الأمطار والسيول بالتعاون مع الجهات الأخرى
أكدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك جاهزيتها لتنفيذ خطط الدفاع المدني لمواجهة الأمطار والسيول، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية الأخرى، في منطقة تبوك.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أعلنت في تقريرها الصادر أمس الثلاثاء عن وجود تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من ضمنها منطقة تبوك وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وارتفاع للأمواج في السواحل وذلك على ( تبوك، حقل، البدع، ضباء، الوجه، أملج، تيماء) ابتداءً من مساء اليوم الأربعاء إلى يوم الجمعة الموافق 3-6-1440هـ.
وبناءً على هذا التنبيه، فقد صرّح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك تتابع هذه التقلبات الجوية، وتؤكد أنها على أتم الاستعداد لأي طارئ، من خلال تطبيق خطتها في مواجهة الأمطار والسيول بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة.
ودعا "الشمري" الإخوة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار في المناطق المذكورة وتقنين الحركة قدر المستطاع وعدم المجازفة في العبور أو النزول في بطون الأودية أو المبيت فيها واتباع إرشادات الدفاع المدني في جميع منصاته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: إننا في خدمة الجميع على الرقم 998 ونتمنى السلامة للجميع.
، الدفاع المدني بتبوك: نتابع حالة التقلبات الجوية.. وهذه توصياتنا ،
المصدر : الخليج 365
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