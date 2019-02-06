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اتهمت محكمة بريطانية زوجين سعوديين بتهمة تسميم طفل بالأنسولين، وهي التهمة التي ينفيها الزوجان بشدة.
وقال الادعاء العام إن الطفل تم إدخاله المستشفى بين مارس ويونيو 2017 ومرة أخرى في فبراير 2018 يعاني بسبب نقص الجلوكوز في الدم.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن القضية تتعلق بإعطاء الطفل الأنسولين من قِبل المدعي عليهما، أو السماح له بالوصول إليه، وتعريض حياته بذلك للخطر.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة في لندن الجلسة القادمة في 25 يوليو المقبل، قبل موعد المحاكمة الذي يتوقع أن يكون في 16 سبتمبر.
وقد مُنح الزوجان كفالة مشروطة شريطة أن يظلا داخل بريطانيا ويسلما جوازات سفرهما، ولا يحاولان الحصول على أي وثائق جديدة إلى حين انتهاء القضية.
بريطانيا .. اتهام زوجين سعوديين بتسمم طفل بـ "الأنسولين"خالد علي الخليج 365 2019-02-06
اتهمت محكمة بريطانية زوجين سعوديين بتهمة تسميم طفل بالأنسولين، وهي التهمة التي ينفيها الزوجان بشدة.
وقال الادعاء العام إن الطفل تم إدخاله المستشفى بين مارس ويونيو 2017 ومرة أخرى في فبراير 2018 يعاني بسبب نقص الجلوكوز في الدم.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن القضية تتعلق بإعطاء الطفل الأنسولين من قِبل المدعي عليهما، أو السماح له بالوصول إليه، وتعريض حياته بذلك للخطر.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة في لندن الجلسة القادمة في 25 يوليو المقبل، قبل موعد المحاكمة الذي يتوقع أن يكون في 16 سبتمبر.
وقد مُنح الزوجان كفالة مشروطة شريطة أن يظلا داخل بريطانيا ويسلما جوازات سفرهما، ولا يحاولان الحصول على أي وثائق جديدة إلى حين انتهاء القضية.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
12:41 AM
سحب جوازاتهما ومنعهما من السفر وبدء محاكمتهما 16 سبتمبر
اتهمت محكمة بريطانية زوجين سعوديين بتهمة تسميم طفل بالأنسولين، وهي التهمة التي ينفيها الزوجان بشدة.
وقال الادعاء العام إن الطفل تم إدخاله المستشفى بين مارس ويونيو 2017 ومرة أخرى في فبراير 2018 يعاني بسبب نقص الجلوكوز في الدم.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن القضية تتعلق بإعطاء الطفل الأنسولين من قِبل المدعي عليهما، أو السماح له بالوصول إليه، وتعريض حياته بذلك للخطر.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة في لندن الجلسة القادمة في 25 يوليو المقبل، قبل موعد المحاكمة الذي يتوقع أن يكون في 16 سبتمبر.
وقد مُنح الزوجان كفالة مشروطة شريطة أن يظلا داخل بريطانيا ويسلما جوازات سفرهما، ولا يحاولان الحصول على أي وثائق جديدة إلى حين انتهاء القضية.
، بريطانيا .. اتهام زوجين سعوديين بتسمم طفل بـ "الأنسولين" ،
المصدر : الخليج 365
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