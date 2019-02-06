، "اليماني" يتحدث عن رؤية اليمن للتسوية أمام اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن مليشيا الحوثي الإرهابية ترفض فتح الممرات أمام تدفقات المساعدات الإنسانية

استضافـت اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي وزير الخارجية اليمني خالد اليماني للحديث عن رؤية اليمن للتسوية.

وفي التفاصيل، قال زير الخارجية اليمني في كلمته أمام اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي: إن رؤية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للتسوية والسلام التي تتبناها الحكومة الشـرعية واضحة في أن الأولوية لإجراءات بناء الثقة، ويأتي بعدها مسألة الملف السياسي؛ فلا يمكن وليس من المنطقي الحديث عن أي موضوع آخر مع الحوثيين وهم لم ينفذوا ما اتفقنا عليه في "ستوكهولم".

وأضاف: مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران حتى لم يلتزموا بالحد الأدنى مما كان يطالب به الجنرال كاميرت من فتح الممرات أمام تدفقات المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وتركزت مداخلات سفراء الدول الأوروبية في اللجنة حـول آفاق التسوية، وطلب مقترحات الجانب الحكومي اليمني لدور أوروبي أكثر فاعلية في اليمن.

وشدد الوزير اليماني على ضـرورة ممارسة المزيد من الضغوط على إيران لإيقاف تصرفاتها غير المسؤولة من إرسال الأسلحة إلى المليشيات الانقلابية، وقال: يمكن لنا أن نتخيل حجم الكارثة فيما إذا وصلت هذه الأسلحة إلى الإرهابيين في الداخل الأوروبي.