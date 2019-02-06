، "الجهني": منخفض محمَّل بالسُّحب والأمطار الغزيرة يقترب من السعودية.. وهنا التفاصيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن الشتاء لم ينتهِ بعد والكتل الباردة تأتي تباعًا خلال ما تبقى من شهر فبراير

كشف الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني لـ"الخليج 365" عن التوقعات الجوية وفق آخر البيانات المناخية العالمية التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، بما فيها السعودية.

وفي التفاصيل، قال الجهني: من المتوقع ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة من يوم غد الأربعاء مع نشاط للرياح الجنوبية الرطبة معلنة بداية دورة جديدة، تستقبل فيها المنطقة حالة عدم استقرار جوي، أفضل فرص الأمطار فيها على شمال غرب السعودية وشمالها "تبوك والحدود الشمالية والجوف"، ثم تنتقل الغزارة إلى منطقة المدينة، بما فيها السواحل وحائل، كذلك غرب القصيم ثم منطقة مكة وحفر الباطن بعد 48 ساعة من الآن (الخميس) مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وهطول حبات البرد، وتستمر حتى يوم السبت، وذروتها يومَي الخميس والجمعة بمشيئة الله.

وأضاف "الجهني": الحالة خريفية وسمية بامتياز، وهي ناتجة من اقتراب كتلة باردة علوية "منخفض جوي"، تعمل على استثارة الرياح ومصادر الرطوبة يومَي الخميس والجمعة؛ وهو ما يساعد على عملية الرفع والتصعيد للرياح الرطبة القادمة من بحر العرب، وبناء سحب غزيرة المطر بمشيئة الله مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وانخفاض درجات الحرارة واستمرار الأمطار ساعات عدة.

وأردف: بداية الحالة الممطرة فعليًّا يوم غد الأربعاء بأمطار خفيفة على أقصى شمال غرب السعودية، وذروتها يومَيْ الخميس والجمعة، وتتجه أفضلية المعطيات المناخية وغزارة الأمطار بعد تحديثات الليلة نحو "منطقة تبوك، المدينة، ينبع، تيماء، خيبر، أملج، الوجه، مهد الذهب، حائل، طريف، القريات، عرعر، الجوف، منطقة مكة، كذلك القصيم وحفر الباطن وشمال الشرقية" -بمشيئة الله-.

واختتم "الجهني": لا تزال النماذج المناخية تشير إلى انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة خلال الفترة القادمة، ومنخفضات جوية باردة وممطرة سوف تتعاقب على منطقتنا خلال ما تبقى من شهر فبراير بعكس ما كان يحدث عادة في هذه الفترة من استقرار للأجواء وانسحاب الشتاء.