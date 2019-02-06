، ولي العهد يناقش مع أمين عام منظمة السياحة العالمية أوجه الشراكة الثنائية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض أمس الثلاثاء، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية السيد زوراب بولو ليكاشفيلي.
وتفصيلاً، عبر سمو ولي العهد عن تهنئته للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، مرحباً به في المملكة في أولى زياراته الخارجية منذ تعيينه، فيما نوه معاليه بما تشهده المملكة العربية السعودية من تنوع سياحي وثقافي متطور في مختلف مناطقها.
وشهد اللقاء استعراض أوجه الشراكة الثنائية بين المملكة والمنظمة، والمبادرات الواعدة من خلال رؤية المملكة 2030، ودعم المنظمة لبرامج المملكة السياحية.
حضر اللقاء الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية وعدد من المسؤولين بالمنظمة.
ولي العهد يناقش مع أمين عام منظمة السياحة العالمية أوجه الشراكة الثنائيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-06
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض أمس الثلاثاء، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية السيد زوراب بولو ليكاشفيلي.
وتفصيلاً، عبر سمو ولي العهد عن تهنئته للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، مرحباً به في المملكة في أولى زياراته الخارجية منذ تعيينه، فيما نوه معاليه بما تشهده المملكة العربية السعودية من تنوع سياحي وثقافي متطور في مختلف مناطقها.
وشهد اللقاء استعراض أوجه الشراكة الثنائية بين المملكة والمنظمة، والمبادرات الواعدة من خلال رؤية المملكة 2030، ودعم المنظمة لبرامج المملكة السياحية.
حضر اللقاء الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية وعدد من المسؤولين بالمنظمة.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
12:07 AM
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض أمس الثلاثاء، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية السيد زوراب بولو ليكاشفيلي.
وتفصيلاً، عبر سمو ولي العهد عن تهنئته للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، مرحباً به في المملكة في أولى زياراته الخارجية منذ تعيينه، فيما نوه معاليه بما تشهده المملكة العربية السعودية من تنوع سياحي وثقافي متطور في مختلف مناطقها.
وشهد اللقاء استعراض أوجه الشراكة الثنائية بين المملكة والمنظمة، والمبادرات الواعدة من خلال رؤية المملكة 2030، ودعم المنظمة لبرامج المملكة السياحية.
حضر اللقاء الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية وعدد من المسؤولين بالمنظمة.
، ولي العهد يناقش مع أمين عام منظمة السياحة العالمية أوجه الشراكة الثنائية ،
المصدر : الخليج 365
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