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توصلت إدارة نادي الفيحاء إلى اتفاق مع المدرب الجزائري نور الدين زكري لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.
ومن المقرر أن يصل المدرب غداً الأربعاء إلى المجمعة لإنهاء إجراءات توقيع العقد الرسمي وتولي الإشراف الفني على الفريق.
يذكر أن نور الدين زكري “54 سنة” مدرب كرة قدم جزائري، درب أبرز الأندية الجزائرية، كما درب عدة أندية عربية، ومن أبرز الأندية التي دربها مولدية العاصمة الجزائري، نادي أهلي شاندي السوداني، الوكرة القطري والرائد السعودي وآخرها نادي وفاق سطيف الجزائري.
الفيحاء يتوصل لاتفاق مع المدرب الجزائري نور الدين زكريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-06
توصلت إدارة نادي الفيحاء إلى اتفاق مع المدرب الجزائري نور الدين زكري لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.
ومن المقرر أن يصل المدرب غداً الأربعاء إلى المجمعة لإنهاء إجراءات توقيع العقد الرسمي وتولي الإشراف الفني على الفريق.
يذكر أن نور الدين زكري “54 سنة” مدرب كرة قدم جزائري، درب أبرز الأندية الجزائرية، كما درب عدة أندية عربية، ومن أبرز الأندية التي دربها مولدية العاصمة الجزائري، نادي أهلي شاندي السوداني، الوكرة القطري والرائد السعودي وآخرها نادي وفاق سطيف الجزائري.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
12:06 AM
لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي
توصلت إدارة نادي الفيحاء إلى اتفاق مع المدرب الجزائري نور الدين زكري لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.
ومن المقرر أن يصل المدرب غداً الأربعاء إلى المجمعة لإنهاء إجراءات توقيع العقد الرسمي وتولي الإشراف الفني على الفريق.
يذكر أن نور الدين زكري “54 سنة” مدرب كرة قدم جزائري، درب أبرز الأندية الجزائرية، كما درب عدة أندية عربية، ومن أبرز الأندية التي دربها مولدية العاصمة الجزائري، نادي أهلي شاندي السوداني، الوكرة القطري والرائد السعودي وآخرها نادي وفاق سطيف الجزائري.
، الفيحاء يتوصل لاتفاق مع المدرب الجزائري نور الدين زكري ،
المصدر : الخليج 365
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