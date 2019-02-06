، "مشعل بن ماجد" يكرّم مكتبين من "أحوال جدة" تميّزًا في الأداء ،

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كرّم محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم، المتميزين من مكتبين للأحوال المدنية بالمحافظة، لحصولهما على المركز الأول في الأداء على مستوى المكاتب بالمملكة.
وقدم مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالمنعم الشهري للأمير عرضًا يتضمن ما حققه المكتبان وحصولهما على مستوى امتثال (١٠٠ %) وفقًا لنتائج المتسوق الخفي حسب تقارير المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) للربع الثالث من عام ٢٠١٨م.
وأشاد الأمير مشعل بهذا الإنجاز الذي يعطي مؤشرًا وإضافة للتميّز الذي تحققه الأجهزة بمحافظة جدة على مختلف الأصعدة، وبما يحقق الخدمة المتميزة للمراجع، مؤكدًا أن التكريم واجب لكل إنجاز يخدم الوطن والمواطن.
وأكد الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، أن هذا الإنجاز شرف لكل موظف وقدوة للقطاعات الأخرى، منوّهًا بأن هؤلاء الشباب هم صنّاع مستقبل هذا الوطن الغالي.
ومن جانب آخر قدّم "الشهري" شكره للأمير مشعل على شرف اللقاء وتكريم المتميزين، مؤكدًا أن ذلك سيكون حافزًا للبقية للتميّز وتحقيق التطلعات.
"مشعل بن ماجد" يكرّم مكتبين من "أحوال جدة" تميّزًا في الأداءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05
كرّم محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم، المتميزين من مكتبين للأحوال المدنية بالمحافظة، لحصولهما على المركز الأول في الأداء على مستوى المكاتب بالمملكة.
وقدم مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالمنعم الشهري للأمير عرضًا يتضمن ما حققه المكتبان وحصولهما على مستوى امتثال (١٠٠ %) وفقًا لنتائج المتسوق الخفي حسب تقارير المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) للربع الثالث من عام ٢٠١٨م.
وأشاد الأمير مشعل بهذا الإنجاز الذي يعطي مؤشرًا وإضافة للتميّز الذي تحققه الأجهزة بمحافظة جدة على مختلف الأصعدة، وبما يحقق الخدمة المتميزة للمراجع، مؤكدًا أن التكريم واجب لكل إنجاز يخدم الوطن والمواطن.
وأكد الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، أن هذا الإنجاز شرف لكل موظف وقدوة للقطاعات الأخرى، منوّهًا بأن هؤلاء الشباب هم صنّاع مستقبل هذا الوطن الغالي.
ومن جانب آخر قدّم "الشهري" شكره للأمير مشعل على شرف اللقاء وتكريم المتميزين، مؤكدًا أن ذلك سيكون حافزًا للبقية للتميّز وتحقيق التطلعات.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
11:31 PM
أكد أن التكريم واجب لكل إنجاز يخدم الوطن والمواطن
كرّم محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم، المتميزين من مكتبين للأحوال المدنية بالمحافظة، لحصولهما على المركز الأول في الأداء على مستوى المكاتب بالمملكة.
وقدم مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالمنعم الشهري للأمير عرضًا يتضمن ما حققه المكتبان وحصولهما على مستوى امتثال (١٠٠ %) وفقًا لنتائج المتسوق الخفي حسب تقارير المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) للربع الثالث من عام ٢٠١٨م.
وأشاد الأمير مشعل بهذا الإنجاز الذي يعطي مؤشرًا وإضافة للتميّز الذي تحققه الأجهزة بمحافظة جدة على مختلف الأصعدة، وبما يحقق الخدمة المتميزة للمراجع، مؤكدًا أن التكريم واجب لكل إنجاز يخدم الوطن والمواطن.
وأكد الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، أن هذا الإنجاز شرف لكل موظف وقدوة للقطاعات الأخرى، منوّهًا بأن هؤلاء الشباب هم صنّاع مستقبل هذا الوطن الغالي.
ومن جانب آخر قدّم "الشهري" شكره للأمير مشعل على شرف اللقاء وتكريم المتميزين، مؤكدًا أن ذلك سيكون حافزًا للبقية للتميّز وتحقيق التطلعات.
، "مشعل بن ماجد" يكرّم مكتبين من "أحوال جدة" تميّزًا في الأداء ،
المصدر : الخليج 365
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