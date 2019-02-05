السعودية اليوم / اختتام منتدى مكة المكرمة الأول للتطوع (متطوعون ومتطوعات)

جدة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 مأعلن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة عن استهداف بلوغ 200 ألف متطوع ومتطوعة بالمنطقة بحلول عام 2030 م، أي مايمثل 20% من رؤية المملكة التي تستهدف الوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة على مستوى المملكة.جاء ذلك في الجلسة الختامية لمنتدى منطقة مكة المكرمة الأول للتطوع (متطوعون ومتطوعات)، بعنوان منطقة مكة المكرمة نحو تحقيق التطوع في رؤية المملكة 2030، والذي اختتمت أعماله مساء اليوم بجدة.ودشّن الأمير بدر بن سلطان أربع مبادرات تطوعية، هي الإعلان عن مسابقة مبادرات العمل التطوعي، وإعلان مبادرة التدريب مع أكاديمية دلّة للعمل التطوعي، كذلك تدشين هويّة مجلس مبادرات شباب منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى إعلان اتفاقية تبادل المعلومات مع البوابة الوطنية للعمل التطوعي.كما قام أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بزيارة الفرق التطوعية المشارِكة في المنتدى، واستمع إلى أبرز تجاربهم.وقد اختتم منتدى مكة المكرمة الأول للتطوع (متطوعون ومتطوعات)، أعماله مساء اليوم بجدة، بجلسة ختامية حضرها وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وشارك فيها معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، ومعالي أمين جدة صالح التركي ومعالي مدير جامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتور عبد الرحمن اليوبي، ووكيل التنمية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية سليمان الزبن، حيث أكدوا فيها أهمية رفع الوعي لدى الشباب بأهمية التطوع المنظَّم الاحترافي، وإيجاد الحوافز للوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030 م، ومتطلعين أن يكون العمل التطوعي أكثر تنظيمًا واحترافية خلال السنوات المقبلة.يُشار إلى أن منتدى مكة المكرمة الأول للتطوع شارك فيه أكثر من 1500 متطوع ومتطوعة من مختلف محافظات منطقة مكة المكرمة، واحتوى على جلسات حوارية لأصحاب الخبرات التطوعية والفرق التطوعية في المنطقة، أطلعوا الحضور خلالها على تجاربهم الناجحة في التطوع، كما استعرض المنتدى في إحدى جلساته 4 نماذج للشراكات التكاملية بين المتطوعين والجهات ذات العلاقة من جهة أخرى.// انتهى //00:14ت م0309