السعودية اليوم / دورات تدريبية في الإسعافات الأولية للمرشدين الصحيين بمدارس محافظة صامطة



الطوال 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

نفذ مكتب التعليم بمحافظة صامطة بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر ، دورة تدريبية في الإسعافات الأولية للمرشدين الصحيين العاملين بمدارس المحافظة.

وأوضح رئيس الشؤون التعليمية بالمكتب خالد بن عبدالله جعبور، أن أكثر من 25 مرشداً صحياً شاركوا في الدورة، وأن عدد المستهدفين 90 مرشداً سيتم تدريبهم في دورات لاحقة .

وأشار إلى أن الدورة التدريبية تركز على كيفية التعامل مع حالات اﻹنعاش القلبي الرئوي وإسعاف الجروح والحروق والكسور والغرق وضربات الشمس وأزمة الربو، وكيفية التعامل مع ارتفاع السكري وانخفاضه، وأيضاً السكته القلبية والغصة والصرع.

// انتهى //

23:35ت م

0305



الطوال 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسنفذ مكتب التعليم بمحافظة صامطة بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر ، دورة تدريبية في الإسعافات الأولية للمرشدين الصحيين العاملين بمدارس المحافظة.وأوضح رئيس الشؤون التعليمية بالمكتب خالد بن عبدالله جعبور، أن أكثر من 25 مرشداً صحياً شاركوا في الدورة، وأن عدد المستهدفين 90 مرشداً سيتم تدريبهم في دورات لاحقة .وأشار إلى أن الدورة التدريبية تركز على كيفية التعامل مع حالات اﻹنعاش القلبي الرئوي وإسعاف الجروح والحروق والكسور والغرق وضربات الشمس وأزمة الربو، وكيفية التعامل مع ارتفاع السكري وانخفاضه، وأيضاً السكته القلبية والغصة والصرع.// انتهى //23:35ت م0305

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