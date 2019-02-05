السعودية | رئيس جمهورية القمر المتحدة يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:42 مساءً, 5 فبراير 2019 م المناطق - واس استقبل فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، اليوم معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وفي بداية الاستقبال نقل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لفخامته.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية القمر المتحدة وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

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