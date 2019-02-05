شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة إطلاق أول قمر صناعي سعودي للاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، منذ قليل، أول قمر صناعي سعودي للاتصالات من قاعدة كورو في إقليم غويانا الفرنسي.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تكرم بالتوقيع على القطعة الأخيرة له بعبارة «فوق هام السحب».