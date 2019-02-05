شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث أوجه الشراكة الثنائية مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والان نبدء بالتفاصيل











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