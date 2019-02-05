شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القمر يناقش مع «قطان» العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، اليوم، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان. ونقل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - للرئيس عثمان غزالي. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية القمر المتحدة وسبل تعزيزها في المجالات كافة.



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