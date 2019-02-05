شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يطلع على أعمال الجمعيات والان نبدء بالتفاصيل
واستمع سموه خلال اللقاء لشرح عن أعمال الجمعيات ودورها في خدمة المجتمع، والجهود التي قامت بها وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية. ونوه سموه بما تحظى به المؤسسات الخيرية من دعم من القيادة الرشيدة.
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