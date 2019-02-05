شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يطلع على أعمال الجمعيات والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة حفر الباطن عوض السرور، ورئيس جمعية الأيتام واليتيمات بالمحافظة يوسف الجوعي.

واستمع سموه خلال اللقاء لشرح عن أعمال الجمعيات ودورها في خدمة المجتمع، والجهود التي قامت بها وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية. ونوه سموه بما تحظى به المؤسسات الخيرية من دعم من القيادة الرشيدة.