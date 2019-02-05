شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 17 ألف منتج إنارة «مغشوش» بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، خلال جولاتها الرقابية، اليوم، 4 مستودعات في المدينة المنورة، فيما احتجزت 17 ألف منتج إنارة غير مطابق للمواصفات والمقاييس. وأوضحت "التجارة"، أنه تم استدعاء صاحب المستودعات لإكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.



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