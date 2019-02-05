شكرا لقرائتكم خبر عن 105 أسر تستفيد من مشروع ترميم المنازل خلال 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية البر بالأحساء وليد البوسيف، أن 105 أسر استفادت من مشروع الترميم خلال عام 2018م، بتكلفة إجمالية بلغت (1.479.917 ريالا) مليونا وأربعمائة وتسعة وسبعين ألفا وتسعمائة وسبعة عشر ريالا.

وأشار البوسيف إلى أن الجمعية تنفذ مشاريع الترميم لمنازل الأسر المستفيدة من الجمعية بإشراف ومتابعة مدير إدارة البحث الاجتماعي عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين، حيث يقوم مشروع الترميم على أساس توفير حياة كريمة لهم، وفق معايير يحددها فريق الترميم بالجمعية، ومن أهمها: أن يكون المنزل ملكا للأسرة المستفيدة، وأن يكون المنزل صالحا للترميم وفق تقرير معتمد من مكتب هندسي، كما يجب أن تكون جميع الإصلاحات ضرورية وهامة لسلامة المنزل وساكنيه، وأن يتولى المستفيد متابعة استصدار رخصة الترميم من الأمانة، كما تقوم الجمعية بتأمين مسكن مؤقت للأسرة في الحالات الحرجة والطارئة إذا استلزم الأمر، أما في حال عدم انطباق الشروط أو أحد منها فإن الجمعية تساعد الأسرة في استئجار منزل.

وأضاف البوسيف: إن من أعمال فريق الترميم الأخرى تفقد منازل المحتاجين وعمل الصيانة الدورية لها، والتأكد من سلامة البناء، والتمديدات الكهربائية، والصحية، وترميم التالف أو استبداله، وعمل زيارات متابعة لإنجاز العمل حتى تسليمه، مع ضمان لمدة عام على الأعمال المنفذة.

من جهته، قال مدير عام جمعية البر بالأحساء م. صالح آل عبدالقادر: إن الجمعية مستمرة في تطوير عمل ترميم المنازل بعمل كود خاص لمواصفات الترميم المعتمدة ومعايير المقاولين المعتمدين، كما يتم توجيه الأسر المستفيدة خاصة الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي بالمسارعة للتقديم على بوابة الإسكان للاستفادة من مسارات دعم الأسر المستفيدة التي تقدمها الوزارة.

وشكر آل عبدالقادر الداعمين لمشاريع الجمعية من جهات مانحة ومتبرعين؛ على ما ينفقونه من مال لتلبية احتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها ولتوفير المسكن اللائق لهم، والبيئة المناسبة التي تسهم في تطوير ذواتهم وتلتقي مع البرامج التنموية الأخرى التي تعزز من تمكين الأسرة والتحول بها إلى الإنتاج والعطاء، سائلًا الله أن يتقبل منهم وأن يوفقهم فيما يقومون به من عمل للخير.