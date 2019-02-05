شكرا لقرائتكم إنترنت مجاني في حديقة بادي ببحر أبو سكينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بحر أبو سكينة

دشن حمود بن ظافر الحقباني، رئيس مركز بحر أبو سكينة، التابع لمحافظة محايل عسير، أمس، خدمة الإنترنت المجاني بحديقة بادي المطلة على قرية المجايرة التراثية؛ وذلك لمواكبة التطور التقني في تقديم خدمات الإنترنت لمرتادي الحدائق والمتنزهات.

وأوضح رئيس البلدية، المهندس محمد بن مرزن عسيري، أن الخدمة لن تقتصر على حديقة بادي بل جاري العمل على تنفيذها في بقية الحدائق والمتنزهات في مركزي بحر أبو سكينة وخيم؛ ليستفيد منها الجميع.

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