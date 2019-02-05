شكرا لقرائتكم همسة السنوسي: 3 نقاط يساء فيها استعمال الولاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت كاتبة الرأي والباحثة في العلوم الشرعية، همسة السنوسي: إن هناك 3 نقاط يساء فيها استعمال الولاية منها الإذن بالسفر، والتعليمات المرعية في النظام ليس فيها إذن ولي الأمر، ولم يكن هذا الأمر موجودًا قبل عام 1979م.

وتابعت في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن الولاية على المرأة لا تصح، لأن المرأة ليست ناقصة الأهلية، والنظام الأساسي للحكم لا يفرق بين الرجل والمرأة.

وأضافت: دور الرعاية والإيواء لا يوجد في أنظمتها أي بند ينص على حبس المرأة في هذه الدور وتقييد حريتها وحركتها، وأستغرب تطبيق بند إذن ولي الأمر على نزيلاتها.

وأردفت السنوسي: قابلت حالات تتعرض للعنف، يرفضن اللجوء لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ حتى لا يتم حبسهن بدور الرعاية، ويقولون نتعرض للتعنيف ولا إننا نحبس فيها ونتعرض لما لا يليق!

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