شكرا لقرائتكم خلف بن حمدان العتيبي رئيسًا لبلدية ⁧‫عنيزة‬⁩ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - القصيم

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا يقضي بتكليف المهندس خلف بن حمدان العتيبي رئيسًا لبلدية محافظة عنيزة التابعة لأمانة منطقة القصيم.

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