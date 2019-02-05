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شكرا لقرائتكم خلف بن حمدان العتيبي رئيسًا لبلدية عنيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - القصيم
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا يقضي بتكليف المهندس خلف بن حمدان العتيبي رئيسًا لبلدية محافظة عنيزة التابعة لأمانة منطقة القصيم.
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