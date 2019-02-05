، تمهيدًا لقيادة دفة الأهلي .. خورخي فوساتي يصل إلى دبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الأهلي الكابتن زكي الصالح، مساء اليوم في مدينة دبي، المدرب الأوروغواياني خورخي فوساتي، وذلك تمهيدًا لتوقيع عقد تدريبه للفريق الكروي الأول بالنادي.



يُذكر أن إدارة النادي قررت اليوم إنهاء تكليف المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي من مهامه بقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

كما قررت الإدارة تعيين الكابتن زكي صالح مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم بالنادي.