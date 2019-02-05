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كشفت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن المشاريع البلدية مستمرة، ولا صحة لتسليمها لجهات أخرى.
جاء ذلك إشارة إلى مانُشر في صحيفة محلية ليوم أمس الاثنين، عن تسليم بعض مشروعات "أمانة مكة" إلى الهيئة الملكية قريباً".
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة بأن أمين العاصمة المقدسة لم يقم بالتصريح عن هذا، وتؤكد الأمانة نفيها للخبر المنشور في الصحيفة المحلية، وأن المشاريع والأعمال البلدية مستمرة كما هي ولهذا اقتضى التنويه.
"أمانة مكة" تنفي خبر تسليم مشاريعها إلى الهيئة الملكيةهادي العصيمي الخليج 365 2019-02-05
كشفت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن المشاريع البلدية مستمرة، ولا صحة لتسليمها لجهات أخرى.
جاء ذلك إشارة إلى مانُشر في صحيفة محلية ليوم أمس الاثنين، عن تسليم بعض مشروعات "أمانة مكة" إلى الهيئة الملكية قريباً".
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة بأن أمين العاصمة المقدسة لم يقم بالتصريح عن هذا، وتؤكد الأمانة نفيها للخبر المنشور في الصحيفة المحلية، وأن المشاريع والأعمال البلدية مستمرة كما هي ولهذا اقتضى التنويه.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
11:15 PM
أكدت على أن المشاريع والأعمال البلدية مستمرة كما هي
كشفت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن المشاريع البلدية مستمرة، ولا صحة لتسليمها لجهات أخرى.
جاء ذلك إشارة إلى مانُشر في صحيفة محلية ليوم أمس الاثنين، عن تسليم بعض مشروعات "أمانة مكة" إلى الهيئة الملكية قريباً".
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة بأن أمين العاصمة المقدسة لم يقم بالتصريح عن هذا، وتؤكد الأمانة نفيها للخبر المنشور في الصحيفة المحلية، وأن المشاريع والأعمال البلدية مستمرة كما هي ولهذا اقتضى التنويه.
، "أمانة مكة" تنفي خبر تسليم مشاريعها إلى الهيئة الملكية ،
المصدر : الخليج 365
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