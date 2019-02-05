، "تعليم جدة" تجرى اختبار TIMSS للعلوم والرياضيات في 67  مدرسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - شملت طلاب وطالبات الصفين الرابع والثاني المتوسط ..

أُجريت إدارة التعليم في جدة اليوم الثلاثاء اختبار TIMSS للعلوم والرياضيات في 67 مدرسة

شملت الصفين الرابع والثاني متوسط بالتنسيق بين إدارات الإشراف التربوي والجودة وقياس الأداء.

وتهدف اختبارات TIMSS إلى تشخيص الواقع ومعرفة المهارات المفقودة لدى الطلاب لكي يتم تكثيف التدريب للمعلمين ولتدريب الطلاب ايضًا وفق امثلة تحاكي الاختبارات الدولية، إضافة إلى دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم بالتعاون مع الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA) والتي تشرف على تطبيق هذه الدراسة في جميع الدول المشاركة .

وكانت إدارة التعليم بجدة قد قامت بإعداد وجمع الأسئلة في كتيب واحد يشمل مجموعة من الأسئلة في مادتي الرياضيات والعلوم والتي تنوعت بين الموضوعية والمقالية وذلك من خلال إرسالها إلى قائدي وقائدات المدارس عبر نظام نور.