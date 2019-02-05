، "الجمعان": حالة عدم استقرار جوي وأمطار غزيرة تشمل عدة مناطق الخميس المقبل ،

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قال محلل المناخ تركي الجمعان إنه - بمشيئة الله تعالى - من المتوقع أن تنشأ اضطرابات جوية على معظم مناطق المملكة الشمالية ناتجة عن حالة عدم استقرار جوي يؤثر على الجزيرة العربية ابتداءً من الخميس المقبل وتنتهي خلال السبت الذي يليه مسببة أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة تصحب بتساقط لحبات البرد.
وفي التفاصيل، أوضح "الجمعان" أنه من المتوقع أن تؤثر الحالة بشكل غزير على منطقة تبوك وأجزاء من منطقة المدينة المنورة وحائل كما تتأثر بشكل خفيف إلى المتوسط مناطق القصيم والشرقية والحدود الشمالية ومنطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة.
وبيّن أن قوة الحالة تتمركز شمال غرب المملكة ويرجع السبب لتدفق رياح رطبة جنوبية مصحوبة بتقدم جبهة هوائية باردة مندفعة تسبب حالة عدم استقرار جوي بفعل وجود منخفض جوي فعّال في الطبقات العليا من الغلاف الجوي .
"الجمعان": حالة عدم استقرار جوي وأمطار غزيرة تشمل عدة مناطق الخميس المقبلسعود الدعجاني الخليج 365 2019-02-05
قال محلل المناخ تركي الجمعان إنه - بمشيئة الله تعالى - من المتوقع أن تنشأ اضطرابات جوية على معظم مناطق المملكة الشمالية ناتجة عن حالة عدم استقرار جوي يؤثر على الجزيرة العربية ابتداءً من الخميس المقبل وتنتهي خلال السبت الذي يليه مسببة أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة تصحب بتساقط لحبات البرد.
وفي التفاصيل، أوضح "الجمعان" أنه من المتوقع أن تؤثر الحالة بشكل غزير على منطقة تبوك وأجزاء من منطقة المدينة المنورة وحائل كما تتأثر بشكل خفيف إلى المتوسط مناطق القصيم والشرقية والحدود الشمالية ومنطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة.
وبيّن أن قوة الحالة تتمركز شمال غرب المملكة ويرجع السبب لتدفق رياح رطبة جنوبية مصحوبة بتقدم جبهة هوائية باردة مندفعة تسبب حالة عدم استقرار جوي بفعل وجود منخفض جوي فعّال في الطبقات العليا من الغلاف الجوي .
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
11:07 PM
أرجع السبب لتدفق رياح رطبة جنوبية مصحوبة بتقدم جبهة هوائية باردة مندفعة
قال محلل المناخ تركي الجمعان إنه - بمشيئة الله تعالى - من المتوقع أن تنشأ اضطرابات جوية على معظم مناطق المملكة الشمالية ناتجة عن حالة عدم استقرار جوي يؤثر على الجزيرة العربية ابتداءً من الخميس المقبل وتنتهي خلال السبت الذي يليه مسببة أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة تصحب بتساقط لحبات البرد.
وفي التفاصيل، أوضح "الجمعان" أنه من المتوقع أن تؤثر الحالة بشكل غزير على منطقة تبوك وأجزاء من منطقة المدينة المنورة وحائل كما تتأثر بشكل خفيف إلى المتوسط مناطق القصيم والشرقية والحدود الشمالية ومنطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة.
وبيّن أن قوة الحالة تتمركز شمال غرب المملكة ويرجع السبب لتدفق رياح رطبة جنوبية مصحوبة بتقدم جبهة هوائية باردة مندفعة تسبب حالة عدم استقرار جوي بفعل وجود منخفض جوي فعّال في الطبقات العليا من الغلاف الجوي .
، "الجمعان": حالة عدم استقرار جوي وأمطار غزيرة تشمل عدة مناطق الخميس المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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