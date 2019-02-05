، أهالي مخططات ولي العهد بدون مركز صحي ومدرسة واحدة للبنين والبنات ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالبوا بتوسعة طريق الليث وإنشاء كوبري وإكمال سفلتة الطرق

رفع كل من خالد سليم الحارثي، ورجاء الله حسن الهذلي، وعلي عبدالله الخزمري، ومحمد عوض المالكي، وناصر مهدي القرني، نيابة عن أهالي مخططات ولي العهد 1-2-3-4، مناشدتهم إلى مقام إمارة منطقة مكة المكرمة، مطالبين بضروريات أساسية في مخططاتهم، والتي أكملت 20 عاماً وهي تسير على خطى بطيئة للغاية.

وقالوا في مطالبهم والتي تلقتها "الخليج 365": "نناشد بتوسعة طريق الليث لخطورته وزحمة السير فيه، حيث إنه مساران فقط، وهو مدخل لمكة المكرمة لجميع القادمين عن طريق الليث".

وأضافوا أن المخطط "يحتاج إلى إنشاء كوبري لخطورة المدخل الحالي على طريق الليث السريع، وما يسببه من حوادث خطيرة، بالإضافة إلى إكمال سفلتة الطرق والإنارة، وإنشاء حدائق وممشى".

وتابعوا: "نحتاج لإنشاء مدارس حكومية، حيث لا يوجد في مخططات ولي العهد ١،٢،٣،٤ إلا مدرسة واحدة للبنات والبنين مع بعض، ويتناوبون عليها لفترتين فترة صباحية للبنات والبنين مسائية".

وأردفوا: "كما يحتاج المخطط إلى إنشاء مركز صحي، واعتماء المستشفى الموجود في مخطط البلدية، وخدمات الماء والصرف الصحي، وهناك أعمدة في المخطط، وتحديداً 4 آيلة للسقوط، ولا يوجد فيها إنارة رغم وجود سكان بداخلها".