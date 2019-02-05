، "كفاءة": حماية الإطارات من الاصطدام بالأجسام الصلبة يطيل عمرها الافتراضي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أوصى باتباع إرشادات ضغط الإطار طبقًا للموصى به من الشركة الصانعة

دعا البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" سائقي المركبات، للمحافظة على الإطارات بحالة جيدة، محذرًا إياهم من "تجنب زيادة الحمل عن الحد الأقصى المحدد للإطار، واتباع الإرشادات الخاصة بضغط الإطار طبقًا للضغط الموصى به من الشركة الصانعة للسيارة والموضح في كتيب السيارة أو في الملصق الموجود بالسيارة.

وأوصى البرنامج بتجنب اصطدام الإطار بالأجسام الصلبة كالأرصفة والحجارة، وتجنب الوقوف المفاجئ أو السرعة المفاجئة، والتحقق من ضغط الإطارات بشكل دوري وهي باردة.

وأكد البرنامج أهمية استخدام إطارات مناسبة للسيارات، وقال: "ينبغي أن تكون الإطارات ذات مواصفات فنية عالية، لأن الإطارات الجيدة تكون أكثر تماسكًا وثباتًا على الطريق، وقت هطول الأمطار، بخلاف الأنواع الرديئة، التي قد تشكل خطرًا على المركبة ومن فيها".

وقدم عددٌ من النصائح والإرشادات لاختيار الإطارات المناسبة، وقال: "من السهل التعرف على الإطارات الجيدة من خلال المواصفات المسجلة على بطاقة كفاءة الطاقة، الموجودة على الإطار الجديد، قبل شرائه".

وحذر البرنامج من "احتمالية وجود تلاعب في بيانات هذه البطاقات، ما يتطلب من قائد المركبة، الكشف عن صحة البيانات الموجودة في البطاقة".

وأوضح أن هناك آلية للتأكد من صحة بيانات البطاقة، حيث يستطيع قائد السيارة، قبل شراء الإطارات، أن يمسح رمز الاستجابة السريع (Q R) باستخدام كاميرا الجوال الذكي، ومن ثم تحميل برنامج "تأكد" الصادر من الهيئة السعودية والمواصفات والمقاييس والجودة، وبعد ذلك يمسح الرمز باستخدام الكاميرا؛ الذي سيقوم مباشرة بتحويله إلى قاعدة البيانات المركزية لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات".

وأشار إلى أن قائد المركبة يمكنه المطابقة بين البيانات الموجودة على الإطار، وبين البيانات التي تظهر له على شاشة الجوال للتأكد". ولفت البرنامج نظر قائدي المركبات إلى أهمية الانتباه جيدًا لتاريخ إنتاج وصلاحية إطارات السيارات.

وأكد أن لجميع الإطارات الموجودة بالمملكة تاريخ إنتاج، وهو عبارة عن 4 أرقام؛ الأول والثاني من اليسار يشيران إلى رقم الأسبوع، والرقم الثالث والرابع يدلان على سنة الصنع.