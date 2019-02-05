، "عبدالله المقبل" يترأّس اجتماع المؤسسة التعليمية للمنشآت تحت الأرض في باريس ،

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محمد بن مسعود - الدمام - عقد مجلس المؤسسة التعليمية للانفاق والمنشآت تحت الأرض، اجتماعاً برئاسة معالي رئيس المجلس المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، وذلك في مقر هيئة الأشغال العامة التابعة لوزارة النقل في باريس.
وقد ناقش المجلس الميزانية والبرامج التدريبية للمؤسسة وعددها 11 برنامجًا، في عدد من دول العالم، كما اطلع المجلس على ترتيبات انتقال المكتب إلى جنيف ومباشرة العمل في المكتب الجديد للمؤسسة في جنيف. وقد أقرّ المجلس أحد عشر برنامجًا ودورة تدريبية في كلٍّ من: الصين، المكسيك، ماليزيا، البرازيل، إيطاليا، نيبال، كينيا، نيجيريا، كولومبيا، الهند، شيلي.
كما ناقش عددًا من المنح الدراسية للماجستير، والتي ستبدأ في الفصل القادم.
من جهة أخرى اطلع المجلس على استراتيجية التدريب المفتوحة من اللجنة التنفيذية واعتمدها.
وحدد المجلس اجتماعه القادم في الأسبوع الثاني من أبريل القادم.
"عبدالله المقبل" يترأّس اجتماع المؤسسة التعليمية للمنشآت تحت الأرض في باريسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05
عقد مجلس المؤسسة التعليمية للانفاق والمنشآت تحت الأرض، اجتماعاً برئاسة معالي رئيس المجلس المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، وذلك في مقر هيئة الأشغال العامة التابعة لوزارة النقل في باريس.
وقد ناقش المجلس الميزانية والبرامج التدريبية للمؤسسة وعددها 11 برنامجًا، في عدد من دول العالم، كما اطلع المجلس على ترتيبات انتقال المكتب إلى جنيف ومباشرة العمل في المكتب الجديد للمؤسسة في جنيف. وقد أقرّ المجلس أحد عشر برنامجًا ودورة تدريبية في كلٍّ من: الصين، المكسيك، ماليزيا، البرازيل، إيطاليا، نيبال، كينيا، نيجيريا، كولومبيا، الهند، شيلي.
كما ناقش عددًا من المنح الدراسية للماجستير، والتي ستبدأ في الفصل القادم.
من جهة أخرى اطلع المجلس على استراتيجية التدريب المفتوحة من اللجنة التنفيذية واعتمدها.
وحدد المجلس اجتماعه القادم في الأسبوع الثاني من أبريل القادم.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
10:40 PM
عقد مجلس المؤسسة التعليمية للانفاق والمنشآت تحت الأرض، اجتماعاً برئاسة معالي رئيس المجلس المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، وذلك في مقر هيئة الأشغال العامة التابعة لوزارة النقل في باريس.
وقد ناقش المجلس الميزانية والبرامج التدريبية للمؤسسة وعددها 11 برنامجًا، في عدد من دول العالم، كما اطلع المجلس على ترتيبات انتقال المكتب إلى جنيف ومباشرة العمل في المكتب الجديد للمؤسسة في جنيف. وقد أقرّ المجلس أحد عشر برنامجًا ودورة تدريبية في كلٍّ من: الصين، المكسيك، ماليزيا، البرازيل، إيطاليا، نيبال، كينيا، نيجيريا، كولومبيا، الهند، شيلي.
كما ناقش عددًا من المنح الدراسية للماجستير، والتي ستبدأ في الفصل القادم.
من جهة أخرى اطلع المجلس على استراتيجية التدريب المفتوحة من اللجنة التنفيذية واعتمدها.
وحدد المجلس اجتماعه القادم في الأسبوع الثاني من أبريل القادم.
، "عبدالله المقبل" يترأّس اجتماع المؤسسة التعليمية للمنشآت تحت الأرض في باريس ،
المصدر : الخليج 365
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