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تسببَ عبث أطفال في حريق غرفة بداخل شقة تقع ضمن بناية سكنية في حي السحيلي بالطائف، فيما باشرت فرق الدفاع المدني الحادث، وسيطرت على مجرياته.
وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة عن وقوع حادث حريق في عمارة بحي السحيلي بالطائف، وتم نقل الفرق اللازمة للموقع، واتضح أن الحادث عبارة عن حريق في غرفة بشقة في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار.
وأضاف: تمت السيطرة على الحريق من قبل الدفاع المدني بدون إصابات ولله الحمد، واتضح أن السبب يعود إلى عبث أطفال.
وأهاب العقيد الشريف وإدارته بالمواطنين والمقيمين مراقبة الأطفال، وعدم ترك مصادر الحريق في أيديهم، ناصحاً بتوفير وسائل السلامة في المنزل من كواشف للحريق ومطفيات، متمنياً السلامة للجميع.
بالصور.. عبث أطفال يحرق شقة سكنية بـ "سحيلي الطائف"فهد العتيبي الخليج 365 2019-02-05
تسببَ عبث أطفال في حريق غرفة بداخل شقة تقع ضمن بناية سكنية في حي السحيلي بالطائف، فيما باشرت فرق الدفاع المدني الحادث، وسيطرت على مجرياته.
وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة عن وقوع حادث حريق في عمارة بحي السحيلي بالطائف، وتم نقل الفرق اللازمة للموقع، واتضح أن الحادث عبارة عن حريق في غرفة بشقة في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار.
وأضاف: تمت السيطرة على الحريق من قبل الدفاع المدني بدون إصابات ولله الحمد، واتضح أن السبب يعود إلى عبث أطفال.
وأهاب العقيد الشريف وإدارته بالمواطنين والمقيمين مراقبة الأطفال، وعدم ترك مصادر الحريق في أيديهم، ناصحاً بتوفير وسائل السلامة في المنزل من كواشف للحريق ومطفيات، متمنياً السلامة للجميع.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
10:27 PM
"المدني" يهيب بمراقبة الصغار وعدم ترك مصادر النار بأيديهم
تسببَ عبث أطفال في حريق غرفة بداخل شقة تقع ضمن بناية سكنية في حي السحيلي بالطائف، فيما باشرت فرق الدفاع المدني الحادث، وسيطرت على مجرياته.
وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة عن وقوع حادث حريق في عمارة بحي السحيلي بالطائف، وتم نقل الفرق اللازمة للموقع، واتضح أن الحادث عبارة عن حريق في غرفة بشقة في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار.
وأضاف: تمت السيطرة على الحريق من قبل الدفاع المدني بدون إصابات ولله الحمد، واتضح أن السبب يعود إلى عبث أطفال.
وأهاب العقيد الشريف وإدارته بالمواطنين والمقيمين مراقبة الأطفال، وعدم ترك مصادر الحريق في أيديهم، ناصحاً بتوفير وسائل السلامة في المنزل من كواشف للحريق ومطفيات، متمنياً السلامة للجميع.
، بالصور.. عبث أطفال يحرق شقة سكنية بـ "سحيلي الطائف" ،
المصدر : الخليج 365
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