، بالصور.. عبث أطفال يحرق شقة سكنية بـ "سحيلي الطائف" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المدني" يهيب بمراقبة الصغار وعدم ترك مصادر النار بأيديهم

تسببَ عبث أطفال في حريق غرفة بداخل شقة تقع ضمن بناية سكنية في حي السحيلي بالطائف، فيما باشرت فرق الدفاع المدني الحادث، وسيطرت على مجرياته.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة عن وقوع حادث حريق في عمارة بحي السحيلي بالطائف، وتم نقل الفرق اللازمة للموقع، واتضح أن الحادث عبارة عن حريق في غرفة بشقة في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار.

وأضاف: تمت السيطرة على الحريق من قبل الدفاع المدني بدون إصابات ولله الحمد، واتضح أن السبب يعود إلى عبث أطفال.



وأهاب العقيد الشريف وإدارته بالمواطنين والمقيمين مراقبة الأطفال، وعدم ترك مصادر الحريق في أيديهم، ناصحاً بتوفير وسائل السلامة في المنزل من كواشف للحريق ومطفيات، متمنياً السلامة للجميع.

