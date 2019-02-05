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محمد بن مسعود - الدمام - كرم مدير مكتب التعليم بالروضة عماد بن محمد الهذيل ومساعده للشؤون المدرسية فهد القباني اليوم الثلاثاء المرشدين المتميزين، وذلك نظير تميزهم بدراسة النتائج والتعاون المستمر مع شعبة التوجيه والإرشاد بالمكتب وإقامة المعارض والتوعية وتقديم الخدمات الإرشادية اللازمة المتميزة بالعلاقات الإيجابية.
وأسماء المكرمين هم: فهد بن سعد القرني من مدارس الشمس الأهلية، وأحمد بن صالح العريني من ابتدائية أبي العالية، ومشعل بن عبدالمحسن الدايل من ابتدائية عبدالرحمن بن زيد، وأحمد بن محمد الغامدي من متوسطة مروان بن محمد، وعبدالله بن سلطان العنيزي من ابتدائية عمرو بن معد يكرب.
بالأسماء.. "تعليم الروضة" يكرم 5 مرشدين متميزينعيسى الحربي الخليج 365 2019-02-05
كرم مدير مكتب التعليم بالروضة عماد بن محمد الهذيل ومساعده للشؤون المدرسية فهد القباني اليوم الثلاثاء المرشدين المتميزين، وذلك نظير تميزهم بدراسة النتائج والتعاون المستمر مع شعبة التوجيه والإرشاد بالمكتب وإقامة المعارض والتوعية وتقديم الخدمات الإرشادية اللازمة المتميزة بالعلاقات الإيجابية.
وأسماء المكرمين هم: فهد بن سعد القرني من مدارس الشمس الأهلية، وأحمد بن صالح العريني من ابتدائية أبي العالية، ومشعل بن عبدالمحسن الدايل من ابتدائية عبدالرحمن بن زيد، وأحمد بن محمد الغامدي من متوسطة مروان بن محمد، وعبدالله بن سلطان العنيزي من ابتدائية عمرو بن معد يكرب.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
10:12 PM
كرم مدير مكتب التعليم بالروضة عماد بن محمد الهذيل ومساعده للشؤون المدرسية فهد القباني اليوم الثلاثاء المرشدين المتميزين، وذلك نظير تميزهم بدراسة النتائج والتعاون المستمر مع شعبة التوجيه والإرشاد بالمكتب وإقامة المعارض والتوعية وتقديم الخدمات الإرشادية اللازمة المتميزة بالعلاقات الإيجابية.
وأسماء المكرمين هم: فهد بن سعد القرني من مدارس الشمس الأهلية، وأحمد بن صالح العريني من ابتدائية أبي العالية، ومشعل بن عبدالمحسن الدايل من ابتدائية عبدالرحمن بن زيد، وأحمد بن محمد الغامدي من متوسطة مروان بن محمد، وعبدالله بن سلطان العنيزي من ابتدائية عمرو بن معد يكرب.
، بالأسماء.. "تعليم الروضة" يكرم 5 مرشدين متميزين ،
المصدر : الخليج 365
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