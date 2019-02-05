، بالأسماء.. "تعليم الروضة" يكرم 5 مرشدين متميزين ،

محمد بن مسعود - الدمام - كرم مدير مكتب التعليم بالروضة عماد بن محمد الهذيل ومساعده للشؤون المدرسية فهد القباني اليوم الثلاثاء المرشدين المتميزين، وذلك نظير تميزهم بدراسة النتائج والتعاون المستمر مع شعبة التوجيه والإرشاد بالمكتب وإقامة المعارض والتوعية وتقديم الخدمات الإرشادية اللازمة المتميزة بالعلاقات الإيجابية.

وأسماء المكرمين هم: فهد بن سعد القرني من مدارس الشمس الأهلية، وأحمد بن صالح العريني من ابتدائية أبي العالية، ومشعل بن عبدالمحسن الدايل من ابتدائية عبدالرحمن بن زيد، وأحمد بن محمد الغامدي من متوسطة مروان بن محمد، وعبدالله بن سلطان العنيزي من ابتدائية عمرو بن معد يكرب.