، اللجنة المنظمة لمهرجان الإبل: فحص DNA  يؤجل إعلان نتائج الفحل وإنتاجه ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الماضي": هذا الأمر يستغرق أيامًا وفي حال الانتهاء يتم إعلان الفائزين فورًا

بيَّنت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، التي انطلقت فعالياتها اليوم بتحكيم أشواط فئة الفحل وإنتاجه في لون الشعل، أن نتائج هذه الفئة لن يتم إعلانها في حينها مثل المتعارف عليه في النسخ الماضية، وأن الإعلان سيتم في وقت لاحق.

وكشف فوزان بن حمد الماضي، عضو مجلس إدارة نادي الإبل المتحدث الرسمي، أن إعلان نتائج التحكيم في هذه الفئة لن يتم حتى حين الانتهاء من فحص DNAالذي يستغرق أيامًا.

وأضاف "الماضي" بأن لجان التحكيم أنهت إجراءاتها، وتبقى اكتمال شرط أن الإنتاج المشارك مع المنقية يعود للفحل المشارك، وهذا الأمر يستغرق أيامًا عدة، وفي حال الانتهاء يتم إعلان الفائزين فورًا.

وبيَّن "الماضي" أن هذه الإجراءات التي أقرتها اللجنة المنظمة للمهرجان لضمان الشفافية مع المشاركين. مضيفًا بأن عمل اللجان يسير وفق ما خُطط له.