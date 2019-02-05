، مأدبة عشاء أقامها العبداللطيف تتحول إلى أمسية لمدير الخطوط السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الجاسر" تحدث عن أبرز الإنجازات والخطط الاستراتيجية في المرحلة القادمة

تحولت مأدبة عشاء أقامها رجل الأعمال عبداللطيف بن محمد العلي العبداللطيف بمنزله في جدة مساء أمس لمدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، إلى أمسية تحدث فيها الجاسر عن إنجازات الخطوط السعودية وخطتها الاستراتيجية في المرحلة القادمة.

كما تحدث الجاسر عن زيادة عدد الرحلات المتجهة من وإلى مدينة العلا في ظل ما تحظى به العلا من إقبال سياحي، مشددًا على حرص السعودية على انتظام مواعيد إقلاع الرحلات الداخلية والدولية والذي وصل إلى أكثر من 85 %.

وأكد الجاسر أن المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية حققت خلال العام الماضي العديد من مبادرات برنامج التحول والخطة الاستراتيجية 2020 في مجال رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات وتحسين الخدمات وتوفير المزيد من السعة المقعدية، وتطوير أداء الشركات وتنويع منتجاتها.

وأثنى على المبادرات التي تم إنجازها والأهداف التي تم تحقيقها تحت مظلة برنامج التحوّل المطور في المؤسسة المواكب لبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030 وما تضمنته من أهداف استراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للوطن.

وتحدث عن الذراع الاقتصادي طيران أديل والدور الذي يقوم به كما تحدث عن إيقاف طيران البيرق والذي كان من المقرر إيقافه نظرًا لخسارة المشغل.

وأشار الجاسر إلى اهتمام الخطوط السعودية بالضيف والشكاوى التي ترد، مشيرًا إلى أن هناك قسمًا متخصصًا لاستقبالها والتعامل معها سواء كانت بالاتصال أو بالخطابات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد حضر حفل العشاء مدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عصام فؤاد نور وعددٌ من رجال الأعمال والإعلام ومسؤولين ووجهاء.