، الانضباط توقف "الغنام" و"اسبريلا" و"برايمان" و"محرشي".. 11 مباراة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أربعة قرارات على النحو التالي:

· إيقاف أسبريلا لاعب فريق الفيحاء مباراة وتغريمه عشرة آلاف ريال بسبب إساءته لأحد جامعي الكرات خلال مباراة فريقه أمام القادسية.

· إيقاف سلطان الغنام لاعب فريق النصر مباراتين وتغريمه عشرون ألف ريال بسبب دهسه على قدم لاعب فريق التعاون دون منافسة على الكرة وبعيد عن أنظار الحكم.

· إيقاف برايمان لاعب فريق الاتفاق خمس مباريات وتغريمه عشرون ألف ريال بسبب استخدامه القوة المفرطة بمهاجمة لاعب فريق أحد وإصابته في منطقة حساسة من جسمه دون وجود تنافس على الكرة.

· إيقاف محمد مجرشي لاعب أحد ثلاث مباريات وتغريمه عشرون ألف ريال بسبب استخدام القوة المفرطة بمهاجمة لاعب فريق الاتفاق وإصابته في منطقة حساسة من جسمه دون وجود تنافس على الكرة.