، انطلاق  ملتقى الجامعات في الرياض بمشاركة "180" مدرسةثانوية بالمملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "العمري": يستهدف تعريف الطلاب والطالبات بالتخصصات الجامعية المختلفة

دشن مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون المدرسية الدكتور حمدان بن مانع العمري، ملتقى الجامعات الذي يقام خلال الفترة من 3 إلى 7/ 2/ 2019 في مدارس المملكة تحت شعار "جامعتي بوابة مستقبلي"، وذلك بحضور مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الرياض عبدالرحمن بن حمود السبيل، ومدير مكتب تعليم الرائد الدكتور عبدالله بن محمد المهنا، ومدير قطاع التعليم بشركة المملكة القابضة عبد الله بن أحمد السرحان، ومدير مدارس المملكة للبنين علي بن مصطفى البكري.

وقال مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون المدرسية الدكتور حمدان بن مانع العمري: إن الملتقى الذي خصصت الثلاثة الأيام الأولى للبنين، واليومان الأخيران للبنات، يهدف إلى تعريف الطلاب والطالبات بأنظمة الجامعات والتخصصات المختلفة في كل جامعة وكلية، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الملتقيات التي تسهم في توعية الطلاب والطالبات في اختيار تخصصاتهم وفق ميولهم ورغباتهم بما يتناسب مع طموحاتهم ويتوافق مع سوق العمل في المستقبل.

وحث "العمري" الطلاب والطالبات على الاستفادة من الملتقى والمعرض المصاحب الذي يضم مشاركة جامعات محلية وعالمية، إضافة إلى عدد من السفارات ومكاتب البعثات وصل إجماليها (40) جهة، والتعريف على الجامعات والكليات والتخصصات ومميزاتها وطرائق القبول فيها، وطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم ومعرفة كيفية التحاقهم بها والتخصصات المتاحة فيها، وتهيئة أنفسهم لدخول الحياة الجامعية.

ودعا "العمرى" إلى الاستفادة من المحاضرات المتخصصة للطلاب والطالبات، التي تشتمل على كيفية اختيار التخصص الجامعي واختبار القدرات والتحصيلي والابتعاث الداخلي والخارجي واختبارات lELTS وSAT

وأوضح مدير التوجيه والإرشاد عبدالرحمن السبيل أن الملتقى يقام في مدارس المملكة للعام التاسع على التوالي، وبلغ عدد الزوّار في العام الماضي نحو خمسة آلاف زائر من (125) مدرسة ثانوية من ثانويات الرياض، ويتوقّع أن يتجاوز العدد هذا العام ستة آلاف طالب وطالبة؛ حيث تمّ تنسيق زيارة أكثر من (110) مدارس ثانويّة للبنين و(70) مدرسة ثانوية للبنات.