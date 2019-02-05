، مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل تشهد مشاركة فرق "صحة الرياض" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتوفير الرعاية للمشاركين وزواره طيلة فترة الفعاليات

أكملت الشؤون الصحية بمنطقة الرياض جاهزيتها للمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل 1440، بمتابعة من المدير العام الدكتور ناصر بن فالح الدواس.

وأوضح المشرف الميداني على مشاركة "صحة الرياض" في المهرجان الدكتور عصام بن سعد الغامدي أنه تم تهيئة عددٍ من المرافق الصحية لتوفير الرعاية الطبية للمشاركين في المهرجان وزواره طيلة فترة المهرجان، وذلك من خلال مجمع عيادات طبية داخل مقر المهرجان يعمل على مدار 24 ساعة، تشمل عيادة الفرز، والعيادة الوقائية، والعيادة العلاجية، والعيادة التنفسية، بالإضافة إلى عيادة متنقلة للتعامل مع الحالات بشكل سريع، وكذلك تمت تهيئة عددٍ من المراكز الصحية، وتشمل 2 من المراكز الصحية بالقرب من المهرجان وهي: مركز صحي رماح، ومركز صحي الرمحية، وتعمل طوال الوقت.

وأبان "الغامدي" أن مشاركة "صحة الرياض" تتضمن أيضًا مستشفى رماح العام بالقرب من مقر المهرجان، لاستقبال الحالات العلاجية طوال فترة المهرجان، كما تشمل المشاركة تقديم الرسائل التوعوية والتثقيفية لملاك الإبل وزوار المهرجان.

وفي الإطار نفسه تواصل فِرَق "الصحة" المرور على مواقع حظائر الإبل لتقديم خدمات التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية للمتعاملين مباشرة مع الإبل والمخالطين لها.

وأضاف "الغامدي" أنه كذلك تم توفير 7 فِرَق إسعافية، بالإضافة إلى فرقة إسعافية مخصصة لنقل حالات العدوى.

وتأتي مشاركة "صحة الرياض" في هذا المهرجان دعمًا له، وتفعيلاً لمفهوم الشراكة الاجتماعية، وحرصًا منها على الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.