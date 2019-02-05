‏اختبارات قياس «متنقلة» في محافظتي وادي الفرع وحائط

استقرت عربة «قياس» المتنقلة، التابعة للمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء، مؤقتًا في محافظة الحائط بمنطقة حائل.

يأتي ذلك بعدما أتاحت العربة الفرصة لعدد من المستفيدين والمستفيدات في محافظة الغزالة، ثم مدينة سميراء التابعتين للمنطقة.

كما توقفت عربة «قياس» أخرى، مؤقتًا بمحافظة وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة، بعد إجراء عدد من الاختبارات بمدينتي العيص وخيبر وفق الخطة المعتمدة لتنقل العربات.

وأوضح المتحدث الرسمي لمركز «قياس» مدير الاتصال والعلاقات والإعلام إبراهيم الرشيد، أن المركز أطلق عربة «قياس» المتنقلة، عام 1437هـ، وتحتوي على أحدث التقنيات لإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات من إجراء عدد من الاختبارات التي يقدمها المركز، ضمن خطته الاستراتيجية لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين الذين تبعد عنهم مقرات الاختبارات؛ لكي يتمكنوا من إجراء عدد من الاختبارات عبر الحاسب الآلي.

وقال المتحدث باسم مركز «قياس»، إنه يمكن للمستفيد معرفة أماكن وجود عربة «قياس» المتنقلة من خلال الموقع الإلكتروني للمركز وحجز موعد، موضحًا أن المركز لديه نحو 90 مقرَّ اختبارات ثابتة حول المملكة، يقدم فيها الاختبارات عبر الحاسب الآلي بشكل يومي.

وتابع: «هذه المقرات تتميز بتلبية رغبات المختبرين، وجعل الاختبار متاحًا طوال العام»، موضحًا أن طريقة التسجيل في الاختبارات المحوسبة، مشابهة للطريقة الاعتيادية بالتسجيل في اختبارات المركز عبر الموقع الإلكتروني، وبعدها يتم التأكيد من خلال رسالة – SMS – لتأكيد الحجز في الاختبار.

وتتميز اختبارات «قياس» عبر الحاسب الآلي بتوفرها للمستفيدين بشكل مستمر طول العام، وإمكانية التأجيل للاختبار وأدائه في أي وقت ما عدا الإجازات الرسمية والأعياد، وفي أي مكان حسب توافر مراكز الاختبارات المحوسبة.

كما أنها تُلبي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنهم ضعيفو البصر والمعاقون حركيًّا، وذلك عبر تصميم غرف مهيأة بالكامل خاصة في المقرات لهم، إضافة لسرعة إعلان النتائج.