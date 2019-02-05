والد المبتعث المتوفى بأمريكا: ابنى كان مرعوبًا.. وأشخاص مجهولون راقبوا تحركاته

أكد والد بندر بن عامر البارقي، المبتعث الذي توفي في ظروف غامضة بالولايات المتحدة، أن نجله طلب منه حجز تذاكر بشكل سريع للعودة إلى الوطن، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعرف سبب قرار نجله المفاجئ.

وقال عامر بن علي البارقي، في مداخلة مع برنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»: إن نجله تلقَّى تهديدًا بالقتل أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن ابنه عثر عليه ميتًا يوم السبت المنصرم، داخل مسكنه في مقاطعة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأوضح أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقًا في القضية لمعرفة سبب الوفاة (..) وأن الشرطة الأمريكية تتحفظ على معلومات القضية ولم تخبرهم أي شيء حول ظروف وفاة نجله.

ولم يتهم والد المبتعث السعودي، «شخصًا معينًا في التسبب بوفاة نجله؛ لكنه قال، إن ابنه كان قلقًا ومرعوبًا، الفترة الأخيرة من وجوده هناك، وأخبره بوجود أشخاص يراقبونه؛ لكنه لا يستطيع تحديد شخص معين».

وأضاف: إنه تواصل مع نجله عقب وصوله لسكنه ليلة مقتله، وكان يبدو خائفًا ومتوترًا، وطلب منه حجز تذكرة عودة بشكل سريع، وهو ما قام به بالفعل.

وأشار عامر البارقي، إلى أن نجله كان في الفصل الأخير من الدراسة؛ حيث كان يتبقى له شهر أو شهر ونصف وينهي دراسته هناك، موضحًا أن ابنه أبلغه بتخوفه من الوفاة في الولايات المتحدة، مبديًا لوالدته رغبته في أداء مناسك العمرة.

وأوضح والد المبتعث المتوفى، أنه حجز رحلة طيران لعودة نجله دون إكمال دراسته، وإعادته من الولايات المتحدة عبر إحدى شركات خطوط الطيران؛ حيث كان من المقرر أن يركب الطائرة ويصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة يوم الأحد المنصرم، إلا أن الأجل كان أسرع من عودته.

وحول الإجراءات الحالية، أوضح أنه ينتظر نتيجة الطب الشرعي؛ لمعرفة الخطوة التالية، وإعادة جثمانه إلى المملكة، مشيرًا إلى أنه تم توكيل محامٍ من القنصلية السعودية في لوس أنجلوس لمتابعة القضية.