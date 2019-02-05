إحباط تهريب 3 صقور بجمرك الوديعة كانت مخبأة داخل «جوارب»

أحبط جمرك الوديعة على الحدود الجنوبية من المملكة، محاولة تهريب ثلاثة صقور إلى المملكة، بعد إخفائها من قبل أحد المهربين داخل مركبته الخاصة التي كان يستقلها عند قدومه إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح مدير عام جمرك الوديعة أحمد المالكي، أن عملية التهريب نفذت باستخدام مركبة من نوع «خصوصي» بقصد الدخول إلى المملكة، وأثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية المعتادة عُثر على ثلاثة صقور مخبأة داخل «جوارب» ومخفية أسفل المراتب الأمامية بطريقة فنية بقصد التمويه على مفتشي الجمارك، مبينًا أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الصقور التي كانت بحالة صحية سيئة.

يُذكر أن تصدير أو استيراد مثل هذه الحيوانات -سواء الطيور أو غيرها- مقيد بإجراءات مسبقة يتعين إتمامها وتنسيقها مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث تمثل جهود المنافذ الجمركية عاملًا مهمًا في سبيل الحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها, وذلك بعدم فسح أي من تلك الحيوانات وغيرها إلا بعد إنهاء جميع الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

من جهة أخرى، أعلنت موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، تسجيل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور كأكبر بطولة سباق للصقور في العالم؛ وذلك بتسجيل عدد صقور بلغ 1723 صقرًا، تنافست على امتداد عشرة أيام خلال الفترة من 25 يناير حتى الأحد الثالث من فبراير 2018م.

وتسلم المدير التنفيذي لنادي الصقور السعودي حسام بن عبدالمحسن الحزيمي، شهادة دخول المهرجان إلى الموسوعة العالمية من ممثلتها شيدا سوباسي جيميسي، وذلك في مقر المهرجان في مَلهَم شمال مدينة الرياض.

وجاء تسجيل هذا الرقم العالمي كإنجاز سعودي جديد، المحفل الدولي الأهم والأضخم في عالم الصقور، إذ تم تخصيص جوائز له بلغت (17.630.000) ريال، ووسط مشاركة واسعة من السعودية ودول الخليج والعالم.