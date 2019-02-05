شرطة مكة تقبض على 4 شباب تحرشوا بفتيات في الطائف

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على 4 سعوديين في العقد الثالث من العمر، تحرشوا بمجموعة من الفتيات بجوار سوق جوري مول بمحافظة الطائف.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، إنه عند الساعة ٣:١٥ من ظهر أمس الاثنين الموافق ١٤٤٠/٥/٢٩هـ تم مباشرة بلاغ عن تعرض مجموعة من الفتيات للتحرش من قبل مجموعة من الأشخاص بجوار سوق جوري مول بمحافظة الطائف.

وأكد أنه بمتابعة الجريمة والبحث والاستدلال عن مرتكبيها، تم تحديد هويتهم والقبض عليهم، وعددهم أربعة سعوديين في العقد الثالث من العمر، مشيرًا إلى أنه جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية.

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها .