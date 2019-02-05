«حساب المواطن» يحدد حالات استفادة الأجانب من دعم البرنامج

قال برنامج حساب المواطن، إن هناك بعض الأجانب يحق لهم الاستفادة من خدمات البرنامج، بينهم الزوجة الأجنبية.

وأوضح حساب «خدمة العملاء»، التابع لبرنامج حساب المواطن، ردًا على استفسار مغردة قالت: «هل زوجة المواطن ولديها طفلان تكون مؤهلة ويحسب لها مكافأة؟»، إنه «بإمكان الزوجة الأجنبية الاستفادة من البرنامج عن طريق إضافتها كتابع مع الزوج».

كما يمكن للمستفيدة السعودية المتزوجة من غير سعودي التقدم بطلب التسجيل ويتم إضافة الزوج والأبناء كتابعين، وكذلك أبناء المواطن أو المواطنة يتم إضافتهم كتابعين مع رب الأسرة السعودي.

وأكد برنامج حساب المواطن أن الدفعة الخامسة عشرة لمستحقي الدعم من البرنامج، يتبقى عليها خمسة أيام.

وأضاف البرنامج -عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»- أنه ستودع الدفعة المشار إليها يوم العاشر من شهر فبراير الجاري.

كان برنامج حساب المواطن أصدر تنبيهات جديدة بشأن إضافة العلاوة السنوية، بعد توجيه وزارة المالية، الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء باحتساب الرواتب والأجور والبدلات الشهرية وما في حكمها، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة.

وأضاف البرنامج أن العلاوة السنوية تضاف إلى الراتب المسجل مسبقًا؛ وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للحساب، بإضافة إجمالي الراتب مع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل «التأمينات، والتقاعد»، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

وتابع حساب المواطن، إن الراتب الشهري هو المرتب الوظيفي، سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو العسكري أو قطاع غير ربحي، مشددًا على ضرورة إضافة الدخل كما هو مسجل لدى المصدر «التأمينات الاجتماعية»، بحيث يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات.

وبشأن المفصولين من العمل بالشركات ممن يخضعون لنظام التعطل عن العمل «ساند»، أكد البرنامج ضرورة قيامهم بالتعديل واختيار الحالة الوظيفية المسماة «لا توجد وظيفية»، و«ونوع الدخل» و«غير ذلك»، ومصدر الدخل بتوصيف: «مخصص من برنامج ساند».

وجاءت تنبيهات البرنامج بعد توجيه وزارة المالية الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء، الذي تضمَّن احتساب الرواتب والأجور والبدلات الشهرية، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة.

يُذكَر أن برنامج حساب المواطن، كشف عن عدم إمكانية حذف أي مستند يقدمه المستفيد بعد الموافقة عليه من قبل البرنامج.

وأضاف البرنامج أنه في حالة تقديم الطلب إلى الحساب مدعومًا بالمستندات المطلوبة التي تشمل (رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال، وأي مرفقات أخرى)، والموافقة عليها، على المستفيد أن يتثبت من أنه تم حفظ المستندات دون إمكانية حذف أي منها.

وبشأن إمكانية تسجيل المستفيدين من الضمان الاجتماعي ممن لم يسبق أن سجلوا للاستفادة من البرنامج؛ جدد برنامج حساب المواطن تأكيد إمكانية استفادتهم منه.