بالصور.. القبض على 11 رجلًا وامرأة مخالفين يديرون مصانع للخمور بالرياض

أتلفت الجهات المختصة بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، عدة مصانع للخمور والمسكرات داخل أحياء المدينة، تديرها مجموعة من العمالة الوافدة التي تقيم بصورة غير نظامية.

وقال المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، إن فرع الهيئة بمدينة الرياض تلقى بلاغًا عن مواقع المصانع المذكورة، أحيل للمراكز حسب الاختصاص المكاني، مؤكدًا أنه جرى التنسيق مع الشرطة؛ لاستكمال إجراءات ضبطها.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة، أن الجهات المختصة ألقت القبض على 11 رجلًا وامرأة يديرون تلك المصانع، ويقيمون بصورة غير نظامية في البلاد.

وأضاف السبر، أنه وجد بداخل المصانع أدوات التصنيع، وكميات من الخمور جاهزة للترويج بلغت 82,236 لترًا تم إتلافها من قبل الجهة المعنية.

وكانت الهيئة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بمنطقة الرياض، أتلفت في 27 يناير المنصرم، أكثر من 64.000 لتر من الخمور والمسكرات.

وأوضحت الهيئة أنه تم بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض، لضبط وإتلاف عدة مصانع للخمور يديرها مجموعة من العمالة الوافدة التي تقيم بصورة غير نظامية.