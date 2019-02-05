«هيلتون» تخطط لبناء 35 فندقًا جديدًا في السعودية

أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات «هيلتون» اعتزامها بناء 35 فندقًا جديدًا في المملكة السعودية في غضون مدة تصل إلى خمس سنوات، تشكل النصيب الأكبر من عدد الفنادق التي تخطط المجموعة لبنائها في إطار أكبر توسع إنشائي لها بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال نائب رئيس «هيلتون» لشؤون التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كارلوس خنايزر: «نعمل في السعودية منذ العام 1992، وطورنا علاقات قوية مع المالكين مع مرور الوقت، ما سمح لنا بزيادة وجودنا إلى 11 فندقًا، مع سلسلة من 35 فندفا قيد الإنشاء، ما يضيف نحو عشرة آلاف غرفة جديدة في غضون فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات».

وتابع خنايزر: «يمثل هذا المشروع الوجود الأكبر لنا في منطقة الشرق الأوسط، ومرآة تعكس ثقتنا في مدى قوة السوق المحلي مع زيادة الطلب على السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال».

كما أعلنت مجموعة «هيلتون» عن إضافة ثلاثة مشروعات جديدة بالتعاون مع شركاء من المستثمرين المحليين، بينهم شركة «مزايا الدولية للتنمية العقارية والاستثمار» لتطوير مشروع «دابل تري» أبها المروج، وشركة «عبر المملكة» القابضة لتطوير فندق «هوليداي إن» في المدينة.

وتشير تقارير مركز أبحاث معلومات السياحة السعودي إلى نمو قطاع السياحة بوتيرة أسرع من باقي الأنشطة الاقتصادية، إذ ارتفعت عائدات السياحة إلى 211 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ57.3 مليار ريال في 2004.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في قطاعي الضيافة والسياحة، إذ يبدو هدف الحكومة السعودية واضحًا، وهو النهوض بقطاع السياحة ليكون المساهم الأكبر في إجمالي الناتج المحلي.

وفي نهاية العام الماضي، تمت تجربة نظام تأشيرة الدخول الإلكترونية، وهو نظام متاح لمواطني نحو 80 دولة حول العالم؛ لكن لم تعلن السلطات رسميًا بعد الإطار الزمني للبدء في تفعيل هذا النظام.