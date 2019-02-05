السعودية اليوم / وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية يلتقي سفير بنغلاديش لدى المملكة



الرياض 30 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 5 فبراير 2019م واس

التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، اليوم سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة غلام موشي.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

22:48ت م

0290



الرياض 30 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 5 فبراير 2019م واسالتقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، اليوم سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة غلام موشي.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:48ت م0290

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