السعودية اليوم / وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل سفير جمهورية النمسا لدى المملكة



الرياض 30 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 5 فبراير 2019م واس

استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية النمسا لدى المملكة جورج بوستنجر.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

22:44ت م

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الرياض 30 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 5 فبراير 2019م واساستقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية النمسا لدى المملكة جورج بوستنجر.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:44ت م0288

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